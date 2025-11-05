Katalog firm
Smartsheet
Smartsheet Analityk Danych Pensje w Greater Seattle Area

Mediana pakietu rekompensaty Analityk Danych in Greater Seattle Area w Smartsheet wynosi $160K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Smartsheet. Ostatnia aktualizacja: 11/5/2025

Mediana Pakietu
company icon
Smartsheet
Data Scientist
Bellevue, WA
Łącznie rocznie
$160K
Poziom
Senior
Podstawa
$160K
Stock (/yr)
$0
Premia
$0
Lata w firmie
1 Rok
Lata doświadczenia
5 Lata
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Smartsheet, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)

33%

ROK 1

33%

ROK 2

34%

ROK 3

Typ Akcji
RSU

W Smartsheet, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 33% uprawnia w 1st-ROK (33.00% rocznie)

  • 33% uprawnia w 2nd-ROK (8.25% kwartalnie)

  • 34% uprawnia w 3rd-ROK (8.50% kwartalnie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Danych w Smartsheet in Greater Seattle Area wynosi rocznie $275,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Smartsheet dla stanowiska Analityk Danych in Greater Seattle Area wynosi $161,500.

