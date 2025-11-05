Katalog firm
Smarsh
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

  • Greater Bengaluru

Smarsh Inżynier Oprogramowania Pensje w Greater Bengaluru

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Greater Bengaluru w Smarsh wynosi ₹2.58M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Smarsh. Ostatnia aktualizacja: 11/5/2025

Mediana Pakietu
company icon
Smarsh
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Łącznie rocznie
₹2.58M
Poziom
L3
Podstawa
₹2.48M
Stock (/yr)
₹0
Premia
₹103K
Lata w firmie
1 Rok
Lata doświadczenia
5 Lata
Jakie są poziomy kariery w Smarsh?
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed
Najnowsze zgłoszenia pensji
DodajDodaj wynagrodzenieDodaj wynagrodzenie

Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuj daneZobacz otwarte oferty
Wynagrodzenia stażowe

Współtwórz

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Inżynier Oprogramowania oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Uwzględnione Stanowiska

Zgłoś Nowe Stanowisko

Inżynier Oprogramowania Backend

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Smarsh in Greater Bengaluru wynosi rocznie ₹3,975,866. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Smarsh dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Greater Bengaluru wynosi ₹2,477,585.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Smarsh

Powiązane firmy

  • LogicGate
  • Mindbody
  • Saviynt
  • IntraEdge
  • Seismic
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby