Średnia całkowita rekompensata Analityk Danych in United States w Sleep Number wynosi od $161K do $229K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Sleep Number. Ostatnia aktualizacja: 10/28/2025
Średnie Całkowite Wynagrodzenie
33%
ROK 1
33%
ROK 2
33%
ROK 3
W Sleep Number, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:
33% uprawnia w 1st-ROK (33.00% rocznie)
33% uprawnia w 2nd-ROK (33.00% rocznie)
33% uprawnia w 3rd-ROK (33.00% rocznie)