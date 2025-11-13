Katalog firm
Slalom Build
  • Pensje
  • Architekt Rozwiązań

  • Wszystkie pensje Architekt Rozwiązań

  • Canada

Slalom Build Architekt Rozwiązań Pensje w Canada

Mediana pakietu rekompensaty Architekt Rozwiązań in Canada w Slalom Build wynosi CA$144K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Slalom Build. Ostatnia aktualizacja: 11/13/2025

Mediana Pakietu
company icon
Slalom Build
Solution Architect
Toronto, ON, Canada
Łącznie rocznie
CA$144K
Poziom
L5
Podstawa
CA$142K
Stock (/yr)
CA$0
Premia
CA$2K
Lata w firmie
7 Lata
Lata doświadczenia
7 Lata
Jakie są poziomy kariery w Slalom Build?
Block logo
+CA$81.1K
Robinhood logo
+CA$125K
Stripe logo
+CA$28K
Datadog logo
+CA$49K
Verily logo
+CA$30.8K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Architekt Rozwiązań w Slalom Build in Canada wynosi rocznie CA$177,174. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Slalom Build dla stanowiska Architekt Rozwiązań in Canada wynosi CA$166,340.

