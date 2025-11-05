Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Greater Toronto Area w Slalom Build wynosi od CA$98.9K year dla Engineer do CA$129K year dla Senior Engineer. Medianna pakietu rekompensaty in Greater Toronto Area year wynosi w sumie CA$108K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Slalom Build. Ostatnia aktualizacja: 11/5/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Engineer
CA$98.9K
CA$94.2K
CA$0
CA$4.8K
Senior Engineer
CA$129K
CA$122K
CA$0
CA$6.6K
Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
