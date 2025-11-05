Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Greater Chicago Area w Slalom Build wynosi od $97.4K year dla Engineer do $189K year dla Senior Architect. Medianna pakietu rekompensaty in Greater Chicago Area year wynosi w sumie $140K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Slalom Build. Ostatnia aktualizacja: 11/5/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Engineer
$97.4K
$95.1K
$0
$2.3K
Senior Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Architect
$143K
$137K
$0
$5.8K
Senior Architect
$189K
$174K
$0
$15K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
