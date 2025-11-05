Katalog firm
Slalom Build
  Pensje
  Inżynier Oprogramowania

  Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

  Canada

Slalom Build Inżynier Oprogramowania Pensje w Canada

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Canada w Slalom Build wynosi od CA$101K year dla Engineer do CA$139K year dla Architect. Medianna pakietu rekompensaty in Canada year wynosi w sumie CA$109K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Slalom Build. Ostatnia aktualizacja: 11/5/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Engineer
(Poziom początkujący)
CA$101K
CA$95K
CA$0
CA$5.7K
Senior Engineer
CA$127K
CA$121K
CA$0
CA$6K
Architect
CA$139K
CA$131K
CA$0
CA$7.6K
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Wynagrodzenia stażowe

Jakie są poziomy kariery w Slalom Build?

Uwzględnione Stanowiska

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Danych

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Slalom Build in Canada wynosi rocznie CA$138,592. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Slalom Build dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Canada wynosi CA$111,388.

Inne zasoby