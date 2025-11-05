Katalog firm
Skydio Inżynier Mechanik Pensje w San Francisco Bay Area

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Mechanik in San Francisco Bay Area w Skydio wynosi $161K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Skydio. Ostatnia aktualizacja: 11/5/2025

Mediana Pakietu
company icon
Skydio
Manufacturing Test Engineer
San Mateo, CA
Łącznie rocznie
$161K
Poziom
Engineer
Podstawa
$135K
Stock (/yr)
$26.3K
Premia
$0
Lata w firmie
0 Lata
Lata doświadczenia
2 Lata
Jakie są poziomy kariery w Skydio?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
Options

W Skydio, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
Options

W Skydio, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Mechanik w Skydio in San Francisco Bay Area wynosi rocznie $265,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Skydio dla stanowiska Inżynier Mechanik in San Francisco Bay Area wynosi $161,325.

