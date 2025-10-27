Katalog firm
Mediana pakietu rekompensaty Menedżer Produktu in Switzerland w SIX wynosi CHF 116K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w SIX. Ostatnia aktualizacja: 10/27/2025

Mediana Pakietu
company icon
SIX
Senior Product Manager
Zurich, ZH, Switzerland
Łącznie rocznie
CHF 116K
Poziom
5
Podstawa
CHF 107K
Stock (/yr)
CHF 0
Premia
CHF 8.9K
Lata w firmie
2 Lata
Lata doświadczenia
6 Lata
Jakie są poziomy kariery w SIX?
Block logo
+CHF 47.1K
Robinhood logo
+CHF 72.3K
Stripe logo
+CHF 16.2K
Datadog logo
+CHF 28.4K
Verily logo
+CHF 17.9K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Wynagrodzenia stażowe

Współtwórz

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Produktu w SIX in Switzerland wynosi rocznie CHF 124,699. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w SIX dla stanowiska Menedżer Produktu in Switzerland wynosi CHF 119,935.

