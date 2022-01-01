Katalog firm
Sinch
Sinch Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Sinch waha się od $6,466 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Kierownik projektu na dolnym końcu do $138,375 dla Inżynier oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Sinch. Ostatnia aktualizacja: 8/25/2025

Inżynier oprogramowania
Median $138K
Projektant produktu
Median $52.4K

Projektant UX

Obsługa klienta
$8.3K

Naukowiec danych
$114K
Menedżer produktu
$59.2K
Kierownik projektu
$6.5K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$83.6K
Architekt rozwiązań
$97.5K
Kierownik programu technicznego
$55.8K
Specjalista ds. dokumentacji technicznej
$113K
FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Sinch to Inżynier oprogramowania z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $138,375. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Sinch wynosi $71,396.

Inne zasoby