Similarweb Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Similarweb wynosi od $65,553 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Danych na dolnym końcu do $204,000 dla Konsultant Zarządzania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Similarweb. Ostatnia aktualizacja: 9/2/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $111K

Inżynier Danych

Analityk Danych
Median $112K
Menedżer Produktu
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analityk Danych
Median $65.6K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $133K
Analityk Biznesowy
$76.1K
Projektant Graficzny
$96K
Konsultant Zarządzania
$204K
Marketing
$77K
Projektant Produktu
$201K
Sprzedaż
$96.1K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Similarweb jest Konsultant Zarządzania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $204,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Similarweb wynosi $100,412.

