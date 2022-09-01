SilverSun Technologies Wynagrodzenia

Katalog firm
Wynagrodzenie w SilverSun Technologies wynosi od $65,557 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $72,617 dla Architekt Rozwiązań na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników SilverSun Technologies. Ostatnia aktualizacja: 9/2/2025

$160K

Analityk Danych
$67.2K
Inżynier Oprogramowania
$65.6K
Architekt Rozwiązań
$72.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w SilverSun Technologies jest Architekt Rozwiązań at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $72,617. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w SilverSun Technologies wynosi $67,204.

