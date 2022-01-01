Katalog firm
Silicon Labs
Pracujesz tu? Zgłoś swoją firmę

Silicon Labs Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Silicon Labs waha się od $50,868 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Kierownik inżynierii oprogramowania na dolnym końcu do $301,500 dla Kierownik programu technicznego na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Silicon Labs. Ostatnia aktualizacja: 8/25/2025

$160K

Zarób, nie daj się wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. USD (czasami ponad 300 tys. USD).Wynegocjuj swoje wynagrodzenie lub swój przegląd CV przez prawdziwych ekspertów – rekruterów, którzy robią to na co dzień.

Inżynier oprogramowania
Median $135K
Inżynier sprzętu
Median $150K

Inżynier ASIC

Rozwój biznesu
$194K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

39 15
39 15
Specjalista IT
$94.5K
Projektant produktu
$89.7K
Menedżer produktu
$146K
Kierownik projektu
$221K
Sprzedaż
$102K
Analityk cyberbezpieczeństwa
$165K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$50.9K
Kierownik programu technicznego
$302K
Brakuje Twojego stanowiska?

Wyszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Harmonogram nabywania praw

33%

ROK 1

33%

ROK 2

33%

ROK 3

Rodzaj akcji
RSU

W firmie Silicon Labs, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi nabywania praw:

  • 33% nabywa się w 1st-ROK (33.00% rocznie)

  • 33% nabywa się w 2nd-ROK (33.00% rocznie)

  • 33% nabywa się w 3rd-ROK (33.00% rocznie)

Masz pytanie? Zapytaj społeczność.

Odwiedź społeczność Levels.fyi, aby wchodzić w interakcje z pracownikami różnych firm, otrzymywać porady kariery i więcej.

Odwiedź teraz!

FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Silicon Labs to Kierownik programu technicznego at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $301,500. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Silicon Labs wynosi $145,725.

Polecane oferty pracy

    Nie znaleziono polecanych ofert pracy dla Silicon Labs

Powiązane firmy

  • Western Digital
  • Seagate
  • Lattice Semiconductor
  • Visa
  • NetApp
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby