Sigma Software
Sigma Software Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Sigma Software waha się od $8,358 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Rekruter na dolnym końcu do $89,550 dla Inżynier budownictwa na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Sigma Software. Ostatnia aktualizacja: 8/22/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $79.9K

Inżynier oprogramowania backend

Inżynier budownictwa
$89.6K
Menedżer produktu
$72.4K

Rekruter
$8.4K
Architekt rozwiązań
$62.4K
FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Sigma Software to Inżynier budownictwa at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $89,550. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Sigma Software wynosi $72,360.

