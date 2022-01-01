Katalog firm
SiFive
Pracujesz tu? Zgłoś swoją firmę

SiFive Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń SiFive waha się od $61,777 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Inżynier oprogramowania na dolnym końcu do $198,990 dla Inżynier elektryk na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy SiFive. Ostatnia aktualizacja: 8/22/2025

$160K

Zarób, nie daj się wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. USD (czasami ponad 300 tys. USD).Wynegocjuj swoje wynagrodzenie lub swój przegląd CV przez prawdziwych ekspertów – rekruterów, którzy robią to na co dzień.

Inżynier sprzętu
Median $79K
Inżynier oprogramowania
Median $61.8K
Inżynier elektryk
$199K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Specjalista ds. dokumentacji technicznej
$92.5K
Brakuje Twojego stanowiska?

Wyszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Harmonogram nabywania praw

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Rodzaj akcji
Options

W firmie SiFive, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi nabywania praw:

  • 25% nabywa się w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% nabywa się w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% nabywa się w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% nabywa się w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Masz pytanie? Zapytaj społeczność.

Odwiedź społeczność Levels.fyi, aby wchodzić w interakcje z pracownikami różnych firm, otrzymywać porady kariery i więcej.

Odwiedź teraz!

FAQ

Kõrgeima palgaga roll SiFive on Inżynier elektryk at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $198,990. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
SiFive mediaan aastane kogukompensatsioon on $85,747.

Polecane oferty pracy

    Nie znaleziono polecanych ofert pracy dla SiFive

Powiązane firmy

  • Mastercard
  • Jumio
  • DroneDeploy
  • Onit
  • Veritas Technologies
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby