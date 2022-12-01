Katalog firm
SHOPLINE
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

SHOPLINE Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w SHOPLINE wynosi od $34,049 całkowitej rekompensaty rocznie dla Menedżer Produktu na dolnym końcu do $294,634 dla Projektant Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników SHOPLINE. Ostatnia aktualizacja: 9/19/2025

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Inżynier Oprogramowania
Median $41.2K
Projektant Produktu
$295K
Menedżer Produktu
$34K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w SHOPLINE jest Projektant Produktu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $294,634. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w SHOPLINE wynosi $41,190.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla SHOPLINE

Powiązane firmy

  • Intuit
  • Google
  • Microsoft
  • Uber
  • Pinterest
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby