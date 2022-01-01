Katalog firm
Shopee
Shopee Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Shopee wynosi od $8,670 całkowitej rekompensaty rocznie dla Technolog Informacyjny (IT) na dolnym końcu do $231,746 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Shopee. Ostatnia aktualizacja: 9/19/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Software Engineer $72.2K
Senior Software Engineer $120K
Expert Software Engineer $167K
Senior Expert Software Engineer $232K

Inżynier Oprogramowania Frontend

Inżynier Uczenia Maszynowego

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Danych

Inżynier Oprogramowania Produkcyjnego

Inżynier Niezawodności Witryny

Inżynier AI

Menedżer Produktu
Median $73.8K
Analityk Danych
Median $57K

Analityk Biznesowy
Median $75.8K
Rozwój Biznesu
Median $13.6K
Analityk Danych
Median $91.2K
Projektant Produktu
Median $49.1K
Menedżer Programu Technicznego
Median $74.8K

Menedżer Projektu Technicznego

Zasoby Ludzkie
Median $54.8K
Analityk Finansowy
Median $60K
Marketing
Median $44.5K
Menedżer Projektu
Median $38.7K
Rekruter
Median $70.3K
Analyst
Median $43.3K
Księgowy
$49.8K
Operacje Biznesowe
$46.9K
Menedżer Operacji Biznesowych
$44.7K
Inżynier Geolog
$174K
Projektant Graficzny
$71.2K
Technolog Informacyjny (IT)
$8.7K
Prawny
$98K
Konsultant Zarządzania
$111K
Sprzedaż
$41.3K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$225K
Badacz UX
$102K
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Shopee, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)

Najczęściej zadawane pytania

Shopee最高薪職位是Inżynier Oprogramowania at the Senior Expert Software Engineer level，年度總薪酬為$231,746。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Shopee年度總薪酬中位數為$70,793。

