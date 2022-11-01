Katalog firm
ShopBack
ShopBack Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w ShopBack wynosi od $15,900 całkowitej rekompensaty rocznie dla Badacz UX na dolnym końcu do $388,746 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników ShopBack. Ostatnia aktualizacja: 9/19/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $54.4K
Menedżer Produktu
Median $120K
Analityk Biznesowy
$44.3K

Rozwój Biznesu
$50.7K
Marketing
$49K
Projektant Produktu
$74.4K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$389K
Badacz UX
$15.9K
Harmonogram Uprawnień

5%

ROK 1

25%

ROK 2

70%

ROK 3

W ShopBack, Granty akcji/kapitałowe podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 5% uprawnia w 1st-ROK (5.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)

  • 70% uprawnia w 3rd-ROK (70.00% rocznie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w ShopBack jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $388,746. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w ShopBack wynosi $52,503.

