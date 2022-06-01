Katalog firm
SHL
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

SHL Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w SHL wynosi od $17,555 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania in India na dolnym końcu do $248,750 dla Marketing in United States na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników SHL. Ostatnia aktualizacja: 9/19/2025

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Inżynier Oprogramowania
Median $17.6K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $60.7K
Marketing
$249K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Menedżer Produktu
$47.7K
Sprzedaż
$42.3K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w SHL jest Marketing at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $248,750. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w SHL wynosi $47,739.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla SHL

Powiązane firmy

  • SmartStream
  • AquaQ Analytics
  • Synectics Solutions
  • Infobip
  • Volt
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby