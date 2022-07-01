Katalog firm
Shipwell Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Shipwell wynosi od $96,900 całkowitej rekompensaty rocznie dla Projektant Produktu na dolnym końcu do $201,000 dla Menedżer Analityki Danych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Shipwell. Ostatnia aktualizacja: 9/19/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $115K

Inżynier Oprogramowania Backend

Sukces Klienta
$102K
Menedżer Analityki Danych
$201K

Projektant Produktu
$96.9K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$161K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Shipwell jest Menedżer Analityki Danych at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $201,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Shipwell wynosi $115,000.

