Shipsy
Shipsy Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Shipsy wynosi od $16,858 całkowitej rekompensaty rocznie dla Obsługa Klienta na dolnym końcu do $24,178 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Shipsy. Ostatnia aktualizacja: 9/18/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $24.2K
Obsługa Klienta
$16.9K
Menedżer Produktu
$22.2K

Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Shipsy jest Inżynier Oprogramowania z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $24,178. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Shipsy wynosi $22,163.

