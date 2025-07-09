Katalog firm
Shiprocket
Shiprocket Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Shiprocket wynosi od $6,676 całkowitej rekompensaty rocznie dla Projektant Produktu na dolnym końcu do $65,083 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Shiprocket. Ostatnia aktualizacja: 9/18/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $21K

Inżynier Oprogramowania Backend

Menedżer Produktu
Median $29.9K
Zasoby Ludzkie
$45.5K

Projektant Produktu
$6.7K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$65.1K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Shiprocket jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $65,083. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Shiprocket wynosi $29,859.

