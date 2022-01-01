Katalog firm
Shippo
Shippo Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Shippo wynosi od $94,525 całkowitej rekompensaty rocznie dla Rekruter na dolnym końcu do $326,360 dla Operacje Biznesowe na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Shippo. Ostatnia aktualizacja: 9/18/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $180K

Inżynier Oprogramowania Backend

Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $220K
Operacje Biznesowe
$326K

Menedżer Operacji Biznesowych
$198K
Prawny
$171K
Projektant Produktu
$196K
Menedżer Produktu
$196K
Rekruter
$94.5K
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Shippo, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Shippo jest Operacje Biznesowe at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $326,360. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Shippo wynosi $196,015.

