ShiftKey Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w ShiftKey wynosi od $73,975 całkowitej rekompensaty rocznie dla Cybersecurity Analyst na dolnym końcu do $176,000 dla Menedżer Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników ShiftKey . Ostatnia aktualizacja: 10/26/2025