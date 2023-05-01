Katalog firm
ShiftKey
ShiftKey Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w ShiftKey wynosi od $73,975 całkowitej rekompensaty rocznie dla Cybersecurity Analyst na dolnym końcu do $176,000 dla Menedżer Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników ShiftKey. Ostatnia aktualizacja: 10/26/2025

Inżynier Oprogramowania
Median $115K
Projektant Produktu
Median $165K

Projektant UX

Menedżer Produktu
Median $176K

Cybersecurity Analyst
$74K
Najwyżej płatnym stanowiskiem w ShiftKey jest Menedżer Produktu z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $176,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w ShiftKey wynosi $140,000.

