Katalog firm
Shift Paradigm
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

Shift Paradigm Wynagrodzenia

Mediana wynagrodzenia w Shift Paradigm wynosi $185,070 dla Architekt Rozwiązań . Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Shift Paradigm. Ostatnia aktualizacja: 11/30/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Architekt Rozwiązań
$185K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Shift Paradigm jest Architekt Rozwiązań at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $185,070. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Shift Paradigm wynosi $185,070.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Shift Paradigm

Powiązane firmy

  • SoFi
  • Roblox
  • Stripe
  • Microsoft
  • LinkedIn
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/shift-paradigm/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.