Shield AI Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Shield AI wynosi od $100,000 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Sprzętu na dolnym końcu do $391,950 dla Menedżer Operacji Biznesowych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Shield AI. Ostatnia aktualizacja: 10/14/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Software Engineer I $108K
Software Engineer II $128K
Senior Software Engineer $165K
Staff Software Engineer $272K
Inżynier Sprzętu
Median $100K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $289K

Inżynier Lotnictwa
$166K
Menedżer Operacji Biznesowych
$392K
Rozwój Biznesu
$130K
Analityk Danych
$382K
Inżynier Mechanik
$105K
Menedżer Produktu
$182K
Rekruter
$161K
Menedżer Programu Technicznego
$182K
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
Options

W Shield AI, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Shield AI jest Menedżer Operacji Biznesowych at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $391,950. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Shield AI wynosi $165,408.

