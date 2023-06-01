Katalog firm
Shibumi
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

Shibumi Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Shibumi wynosi od $85,425 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $298,500 dla Sprzedaż na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Shibumi. Ostatnia aktualizacja: 11/30/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Sprzedaż
$299K
Inżynier Oprogramowania
$85.4K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Shibumi jest Sprzedaż at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $298,500. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Shibumi wynosi $191,963.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Shibumi

Powiązane firmy

  • Square
  • Snap
  • Microsoft
  • LinkedIn
  • Airbnb
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/shibumi/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.