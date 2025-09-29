Średnia całkowita rekompensata Menedżer Analityki Danych in Canada w Servus Credit Union wynosi od CA$154K do CA$214K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Servus Credit Union. Ostatnia aktualizacja: 9/29/2025
Średnie Całkowite Wynagrodzenie
