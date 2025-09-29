Katalog firm
ServiceTitan
  • Pensje
  • Menedżer Produktu

  • Wszystkie pensje Menedżer Produktu

ServiceTitan Menedżer Produktu Pensje

Wynagrodzenie Menedżer Produktu in United States w ServiceTitan wynosi $182K year dla Product Manager. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $194K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w ServiceTitan. Ostatnia aktualizacja: 9/29/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Product Manager
$182K
$175K
$0
$6.9K
Senior Product Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager III
$ --
$ --
$ --
$ --
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Wynagrodzenia stażowe

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W ServiceTitan, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Produktu w ServiceTitan in United States wynosi rocznie $226,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w ServiceTitan dla stanowiska Menedżer Produktu in United States wynosi $187,000.

Inne zasoby