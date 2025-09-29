Katalog firm
ServiceTitan
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Projektant Produktu

  • Wszystkie pensje Projektant Produktu

ServiceTitan Projektant Produktu Pensje

Średnia całkowita rekompensata Projektant Produktu in United States w ServiceTitan wynosi od $195K do $273K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w ServiceTitan. Ostatnia aktualizacja: 9/29/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$212K - $256K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$195K$212K$256K$273K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Potrzebujemy tylko 2 więcej Projektant Produktu zgłoszeń w ServiceTitan aby odblokować!

Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!

💰 Zobacz wszystkie Wynagrodzenia

💪 Dodaj dane Twoje wynagrodzenie

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.


Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W ServiceTitan, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Projektant Produktu oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Projektant Produktu chez ServiceTitan in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $272,600. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez ServiceTitan pour le poste Projektant Produktu in United States est de $195,050.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla ServiceTitan

Powiązane firmy

  • Gigamon
  • SkyKick
  • Involta
  • Mozilla
  • Proofpoint
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby