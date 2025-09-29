Wynagrodzenie Badacz UX in United States w ServiceNow wynosi od $152K year dla IC2 do $258K year dla IC4. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $177K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w ServiceNow. Ostatnia aktualizacja: 9/29/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$152K
$124K
$17.4K
$9.9K
IC3
$181K
$141K
$29K
$11.2K
IC4
$258K
$178K
$75K
$5K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W ServiceNow, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)
