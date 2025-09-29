Wynagrodzenie Menedżer Inżynierii Oprogramowania in India w ServiceNow wynosi od ₹102K year dla M3 do ₹175K year dla M5. Medianna pakietu rekompensaty in India year wynosi w sumie ₹114K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w ServiceNow. Ostatnia aktualizacja: 9/29/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
M2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
M3
₹102K
₹57.6K
₹37.9K
₹7K
M4
₹127K
₹77.2K
₹36.5K
₹13.5K
M5
₹175K
₹90.7K
₹72.1K
₹12K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
Nie znaleziono wynagrodzeń
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W ServiceNow, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)
