  • Pensje
  • Projektant Graficzny

  • Wszystkie pensje Projektant Graficzny

ServiceNow Projektant Graficzny Pensje

Średnia całkowita rekompensata Projektant Graficzny in United States w ServiceNow wynosi od $66.1K do $90.2K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w ServiceNow. Ostatnia aktualizacja: 9/29/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$70.8K - $85.6K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$66.1K$70.8K$85.6K$90.2K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W ServiceNow, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Projektant Graficzny w ServiceNow in United States wynosi rocznie $90,239. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w ServiceNow dla stanowiska Projektant Graficzny in United States wynosi $66,123.

