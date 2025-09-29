Katalog firm
ServiceNow
ServiceNow Obsługa Klienta Pensje

Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w ServiceNow. Ostatnia aktualizacja: 9/29/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

₹3.36M - ₹3.82M
India
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
₹2.96M₹3.36M₹3.82M₹4.21M
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

₹13.94M

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W ServiceNow, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Obsługa Klienta w ServiceNow in India wynosi rocznie ₹4,214,581. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w ServiceNow dla stanowiska Obsługa Klienta in India wynosi ₹2,964,493.

