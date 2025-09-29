Wynagrodzenie Operacje Biznesowe w ServiceNow wynosi $106K year dla IC2. Medianna pakietu rekompensaty year wynosi w sumie $113K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w ServiceNow. Ostatnia aktualizacja: 9/29/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$106K
$102K
$3.8K
$0
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W ServiceNow, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W ServiceNow, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W ServiceNow, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)