Service Management Group
Service Management Group Menedżer Produktu Pensje

Średnia całkowita rekompensata Menedżer Produktu in Switzerland w Service Management Group wynosi od CHF 118K do CHF 171K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Service Management Group. Ostatnia aktualizacja: 9/29/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

CHF 133K - CHF 155K
Switzerland
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
CHF 118KCHF 133KCHF 155KCHF 171K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

CHF 134K

Jakie są poziomy kariery w Service Management Group?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Produktu w Service Management Group in Switzerland wynosi rocznie CHF 170,775. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Service Management Group dla stanowiska Menedżer Produktu in Switzerland wynosi CHF 117,677.

