Servian
  • Pensje
  • Architekt Rozwiązań

  • Wszystkie pensje Architekt Rozwiązań

Servian Architekt Rozwiązań Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Architekt Rozwiązań in Australia w Servian wynosi A$155K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Servian. Ostatnia aktualizacja: 9/29/2025

Mediana Pakietu
company icon
Servian
Senior Consultant
Melbourne, VI, Australia
Łącznie rocznie
A$155K
Poziom
L3
Podstawa
A$155K
Stock (/yr)
A$0
Premia
A$0
Lata w firmie
2 Lata
Lata doświadczenia
11 Lata
Jakie są poziomy kariery w Servian?

A$249K

Najnowsze zgłoszenia pensji
DodajDodaj wynagrodzenieDodaj wynagrodzenie

Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Architekt Rozwiązań w Servian in Australia wynosi rocznie A$220,503. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Servian dla stanowiska Architekt Rozwiązań in Australia wynosi A$155,400.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Servian

