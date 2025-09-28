Katalog firm
Sequoia
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Zasoby Ludzkie

  • Wszystkie pensje Zasoby Ludzkie

Sequoia Zasoby Ludzkie Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Zasoby Ludzkie in United States w Sequoia wynosi $235K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Sequoia. Ostatnia aktualizacja: 9/28/2025

Mediana Pakietu
company icon
Sequoia
Senior Talent Partner
San Mateo, CA
Łącznie rocznie
$235K
Poziom
Senior
Podstawa
$198K
Stock (/yr)
$0
Premia
$37K
Lata w firmie
5 Lata
Lata doświadczenia
12 Lata
Jakie są poziomy kariery w Sequoia?

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Najnowsze zgłoszenia pensji
DodajDodaj wynagrodzenieDodaj wynagrodzenie

Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuj daneZobacz otwarte oferty

Współtwórz

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Zasoby Ludzkie oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Zasoby Ludzkie på Sequoia in United States ligger på en årlig total ersättning på $302,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Sequoia för Zasoby Ludzkie rollen in United States är $235,000.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Sequoia

Powiązane firmy

  • Roblox
  • Microsoft
  • DoorDash
  • Netflix
  • Snap
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby