Sequoia Holdings
  • Menedżer Programu Technicznego

  • Wszystkie pensje Menedżer Programu Technicznego

Sequoia Holdings Menedżer Programu Technicznego Pensje

Średnia całkowita rekompensata Menedżer Programu Technicznego in United States w Sequoia Holdings wynosi od $168K do $234K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Sequoia Holdings. Ostatnia aktualizacja: 9/29/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$180K - $212K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$168K$180K$212K$234K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Programu Technicznego w Sequoia Holdings in United States wynosi rocznie $234,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Sequoia Holdings dla stanowiska Menedżer Programu Technicznego in United States wynosi $168,000.

