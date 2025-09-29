Katalog firm
Sequoia Capital
Sequoia Capital Inwestor Venture Capital Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Inwestor Venture Capital in United States w Sequoia Capital wynosi $300K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Sequoia Capital. Ostatnia aktualizacja: 9/29/2025

Mediana Pakietu
company icon
Sequoia Capital
Venture Capitalist
New York, NY
Łącznie rocznie
$300K
Poziom
-
Podstawa
$300K
Stock (/yr)
$0
Premia
$0
Lata w firmie
0 Lata
Lata doświadczenia
6 Lata
Jakie są poziomy kariery w Sequoia Capital?

$160K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Najczęściej zadawane pytania

The highest paying salary package reported for a Inwestor Venture Capital at Sequoia Capital in United States sits at a yearly total compensation of $600,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sequoia Capital for the Inwestor Venture Capital role in United States is $300,000.

