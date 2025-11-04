Katalog firm
Sendbird
Sendbird Sprzedaż Pensje

Średnia całkowita rekompensata Sprzedaż in India w Sendbird wynosi od ₹5.73M do ₹8.17M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Sendbird. Ostatnia aktualizacja: 11/4/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

₹6.56M - ₹7.68M
India
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
₹5.73M₹6.56M₹7.68M₹8.17M
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Sendbird, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Sprzedaż w Sendbird in India wynosi rocznie ₹8,168,741. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Sendbird dla stanowiska Sprzedaż in India wynosi ₹5,725,100.

Inne zasoby