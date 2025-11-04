Katalog firm
Sendbird
Sendbird Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) Pensje

Średnia całkowita rekompensata Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) w Sendbird wynosi od ₩41.81M do ₩57.06M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Sendbird. Ostatnia aktualizacja: 11/4/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

₩44.77M - ₩54.11M
Korea, South
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
₩41.81M₩44.77M₩54.11M₩57.06M
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Sendbird, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) w Sendbird wynosi rocznie ₩57,063,840. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Sendbird dla stanowiska Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) wynosi ₩41,814,021.

