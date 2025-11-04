Katalog firm
Senao Networks
Senao Networks Inżynier Oprogramowania Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Taiwan w Senao Networks wynosi NT$794K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Senao Networks. Ostatnia aktualizacja: 11/4/2025

Mediana Pakietu
company icon
Senao Networks
Software Engineer
Taoyuan, TA, Taiwan
Łącznie rocznie
NT$794K
Poziom
hidden
Podstawa
NT$794K
Stock (/yr)
NT$0
Premia
NT$0
Lata w firmie
0-1 Lata
Lata doświadczenia
2-4 Lata
Jakie są poziomy kariery w Senao Networks?
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Senao Networks in Taiwan wynosi rocznie NT$1,416,754. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Senao Networks dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Taiwan wynosi NT$793,903.

