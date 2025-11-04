Średnia całkowita rekompensata Konsultant Zarządzania in Germany w Senacor Technologies wynosi od €60.9K do €88.4K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Senacor Technologies. Ostatnia aktualizacja: 11/4/2025
Średnie Całkowite Wynagrodzenie
Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!