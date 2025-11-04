Katalog firm
Senacor Technologies
Senacor Technologies Konsultant Zarządzania Pensje

Średnia całkowita rekompensata Konsultant Zarządzania in Germany w Senacor Technologies wynosi od €60.9K do €88.4K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Senacor Technologies. Ostatnia aktualizacja: 11/4/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

€69.1K - €80.2K
Germany
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
€60.9K€69.1K€80.2K€88.4K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w Senacor Technologies?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Konsultant Zarządzania w Senacor Technologies in Germany wynosi rocznie €88,367. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Senacor Technologies dla stanowiska Konsultant Zarządzania in Germany wynosi €60,892.

