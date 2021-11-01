Katalog firm
Sempra
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

Sempra Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Sempra wynosi od $87,636 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Danych na dolnym końcu do $223,875 dla Inżynier Mechanik na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Sempra. Ostatnia aktualizacja: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Księgowy
$135K
Analityk Biznesowy
$119K
Analityk Danych
$87.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Inżynier Elektryk
$108K
Inżynier Mechanik
$224K
Menedżer Projektu
$110K
Cybersecurity Analyst
$156K
Inżynier Oprogramowania
$124K
Menedżer Programu Technicznego
$181K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Sempra jest Inżynier Mechanik at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $223,875. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Sempra wynosi $123,970.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Sempra

Powiązane firmy

  • ExxonMobil
  • BNY Mellon
  • Baker Hughes
  • Phillips 66
  • Jabil
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby