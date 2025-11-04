Katalog firm
Sembcorp Industries
Sembcorp Industries Inżynier Oprogramowania Pensje

Średnia całkowita rekompensata Inżynier Oprogramowania in Singapore w Sembcorp Industries wynosi od SGD 106K do SGD 148K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Sembcorp Industries. Ostatnia aktualizacja: 11/4/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

SGD 115K - SGD 139K
Singapore
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
SGD 106KSGD 115KSGD 139KSGD 148K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w Sembcorp Industries?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Sembcorp Industries in Singapore wynosi rocznie SGD 148,080. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Sembcorp Industries dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Singapore wynosi SGD 105,954.

