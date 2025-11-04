Średnia całkowita rekompensata Inżynier Oprogramowania in Singapore w Sembcorp Industries wynosi od SGD 106K do SGD 148K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Sembcorp Industries. Ostatnia aktualizacja: 11/4/2025
Średnie Całkowite Wynagrodzenie
