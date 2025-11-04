Katalog firm
Selligence
Selligence Menedżer Inżynierii Oprogramowania Pensje

Średnia całkowita rekompensata Menedżer Inżynierii Oprogramowania in United Kingdom w Selligence wynosi od £76.1K do £111K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Selligence. Ostatnia aktualizacja: 11/4/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

£87.4K - £99.7K
United Kingdom
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
£76.1K£87.4K£99.7K£111K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w Selligence?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania w Selligence in United Kingdom wynosi rocznie £110,934. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Selligence dla stanowiska Menedżer Inżynierii Oprogramowania in United Kingdom wynosi £76,149.

