Selina Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Selina wynosi od $16,318 całkowitej rekompensaty rocznie dla Zasoby Ludzkie na dolnym końcu do $149,250 dla Marketing na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Selina. Ostatnia aktualizacja: 10/25/2025

Zasoby Ludzkie
$16.3K
Marketing
$149K
Menedżer Produktu
$86.5K

Inżynier Oprogramowania
$69.7K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Selina jest Marketing at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $149,250. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Selina wynosi $78,070.

