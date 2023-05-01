Katalog firm
Self Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Self wynosi od $8,437 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Danych na dolnym końcu do $752,555 dla Menedżer Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Self. Ostatnia aktualizacja: 10/25/2025

Inżynier Oprogramowania
Median $120K

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Księgowy
$9.4K
Asystent Administracyjny
$103K

Operacje Biznesowe
$201K
Analityk Danych
$8.4K
Inżynier Sprzętu
$121K
Information Technologist (IT)
$73.7K
Konsultant Zarządzania
$71.4K
Marketing
$106K
Projektant Produktu
$100K
Menedżer Produktu
$753K
Menedżer Projektu
$131K
Sprzedaż
$23.2K
Menedżer Programu Technicznego
$249K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Self jest Menedżer Produktu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $752,555. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Self wynosi $104,849.

