  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

Seekr Technologies Inżynier Oprogramowania Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in United States w Seekr Technologies wynosi $254K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Seekr Technologies. Ostatnia aktualizacja: 11/4/2025

Mediana Pakietu
company icon
Seekr Technologies
Machine Learning Engineer
Los Angeles, CA
Łącznie rocznie
$254K
Poziom
Senior
Podstawa
$195K
Stock (/yr)
$30K
Premia
$29.3K
Lata w firmie
0 Lata
Lata doświadczenia
5 Lata
Jakie są poziomy kariery w Seekr Technologies?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Seekr Technologies in United States wynosi rocznie $269,250. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Seekr Technologies dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in United States wynosi $208,600.

